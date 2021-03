En su nuevo documental llamado "Bailando con el diablo", Demi Lovato se refirió a todos los problemas que atravesó a lo largo de los años como el abuso, el trauma, la adicción y la sobredosis de drogas en 2018, que la llevó a sufrir daño cerebral y problemas de visión que la consideran "legalmente ciega".

La estrella de Disney Channel contó que aquella vez recibió "heroína mezclada con fentanilo", lo cual causó una terrible reacción en su cuerpo y que la persona que le brindó la droga fue quien la agredió sexualmente durante el duro episodio: “No sólo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí. Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”.

El documental podrá ver a partir del 23 de marzo en YouTube.

“Hubo un destello que tuve de él encima de mí. Vi ese destello y dije ‘sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me di cuenta, ‘No estabas en ningún estado de ánimo para tomar una decisión consensuada’”, manifestó Lovato en su documental.

.

Además, la cantante reveló que no fue la única vez que fue abusada ya que a los 15 años también fue víctima de violación: “Cuando era adolescente, estaba en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Yo era parte de esa multitud de Disney que dijo públicamente que estaban esperando hasta el matrimonio. No tuve la primera vez romántica”.

La estrella se refirió a los duros momentos de su vida en su documental.

“Luego tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y lo sobrellevé de otras maneras”, agregó al relatar el horrible momento y detallar que el hombre “nunca se metió en problemas por ello”.

Mirá el terrible relato de Demi Lovato