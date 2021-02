Si bien Danna Paola es muy reservada con su vida privada, en las últimas horas decidió abrir su corazón y recordar una traumática experiencia que atravesó en Madrid, España, años atrás cuando grababa "Élite".

Con la idea de generar consciencia en sus fanáticos, la cantante mexicana reveló que fue víctima de un grupo de hombres que la drogó e intentó abusar de ella. En la entrevista que le brindó a Yordi Rosado para su canal de Youtube, la actriz contó que fue a un bar con un amigo para disfrutar de la velada, ya que al otro día debía volver a trabajar, y allí entabló conversación con unos jóvenes "venezolanos, colombianos y argentinos" , según recordó.

Hasta que en un momento, uno de ellos le pasó una copa equivocada y comenzó a sentirse mal. "De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso, no?', y empiezo a hablar con él. Inmediatamente, me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", explicó haciendo hincapié en que le habrían agregado algo a su bebida.

En ese instante, su amigo había ido al baño pero al poco tiempo volvió y la cantante le pidió irs del lugar, aunque los hombres insistían con que se quedara. "No me acuerdo cómo llegué a mi casa y terminé en el hospital", expresó.

Por último, la artista destacó la importancia de cuidarse y de observar bien para que esto no le pase a otra persona: "Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los otros".

