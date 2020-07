Ha sido una década indiscutiblemente exitosa para los juegos online. La tecnología y el entretenimiento se han expandido de una manera impresionante los últimos años, permitiendo que los juegos en Internet sean cada vez más accesibles, divertidos y con gráficas más realistas. Son incontables lo juegos que han entretenido al mundo entero, desde los legendarios Tetris y Super Mario Bros, hasta los juegos de azar virtuales y los emocionantes partidos de FIFA. Elegir únicamente tres de los cientos de juegos increíbles que existen resulta una tarea desafiante, por lo que escogimos los que han prevalecido en el tiempo y que han impactado significativamente esta industria.

Fuente: Pixabay

Super Mario Galaxy 2

No podemos dejar de darle el primer puesto al increíble juego de Super Mario Galaxy 2. ¿Quién no conoce al divertido personaje de Mario Bros? Él representa un hito en la historia de los videojuegos, que luego de todos estos años continúa entreteniendo a millones de gamers de todo el planeta, convirtiéndolo simplemente en una obra maestra. Justamente en el 2020 cumple 10 años de antigüedad, y ha sido considerado como el mejor juego de la plataforma Wii y uno de los más populares que ha lanzado Nintendo. Este juego en el que puedes viajar por las estrellas y galaxias tiene las mejores cualidades del Super Mario Galaxy, su predecesor, pero con un mejor diseño en sus plataformas 3D. Por eso, y muchas razones más, Mario se lleva la corona del mejor juego de la década.

Juegos deportivos

Otros de los juegos que más se han destacado en los últimos años en la virtualidad son los de fútbol y de azar. Pero, ¿cuál es la razón? Bien, en cuanto al primero, no es un secreto que el fútbol es uno de los deportes más jugados, vistos y apoyados en todo el mundo por sus apasionados fans. Esto ha convertido al juego FIFA en uno de los más populares e influyentes a nivel internacional en la actualidad. La idea de que los jugadores puedan participar virtualmente en los torneos más importantes con sus equipos y jugadores favoritos lo hace un sueño hecho realidad para muchos amantes de este deporte.

En cuanto a los juegos de azar, estos siempre han sido muy populares en todo el mundo, pero desde su aparición en el Internet su éxito ha ido en ascenso. Son muchos los internautas que en la última década han buscado juegos de casino en línea para poder disfrutar de las tradicionales tragamonedas, el póker, y el emocionante bingo desde la comodidad de sus casas, por lo que no los podemos dejar fuera de este top tres.

Su influencia en el mundo

Los últimos años han sido tan triunfantes para los juegos virtuales, que ahora tienen sus propias premiaciones. Los Game Awards reconocen a los mejores videojuegos del año en distintas categorías como: mejor dirección de arte, mejor diseño de audio, mejor juego de lucha, y mejor apoyo a la comunidad, entre otros. Estos premios reúnen a un gran grupo de desarrolladores e importantes jugadores para celebrar esta genial forma de entretenimiento y volverla aún más divertida y desafiante.

Eso no es todo, en estas premiaciones se pueden ver a todo tipo de artistas conocidos, no solo a los reconocidos gamers de la industria, como lo fue el caso del famoso actor Vin Diesel que en las últimas premiaciones fue el responsable de entregar el trofeo en la categoría de “el juego del año” que lo ganó Sekiro: Shadows Die Twice y además anunció que próximamente saldría un juego basado en Rápido y Furioso.

Fuente: Pixabay

Indudablemente ha sido una gran época para los juegos virtuales. La gran variedad que hay en el mercado y su fácil accesibilidad los han convertido en la principal fuente de entretenimiento de la década para millones de personas. Su influencia ha sido tan grande en el mundo que se han tenido que crear premiaciones para honrar el esfuerzo de los desarrolladores de juegos y los gamers más talentosos, y se estima que los juegos online continúen siendo un gran éxito en los próximos años.