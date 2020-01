A los 21 años falleció Andrea Arruti, la actriz mexicana de doblaje recordada por prestar su voz en reconocidas ficciones animadas como por ejemplo Izzy en la serie "Jake y los piratas del País de Nunca Jamás".

La causa de su muerte todavía no fue anunciada por su familia. Sin embargo, la noticia la confirmó su amigo Emiliano Treviño, también actor de doblaje, a través de su cuenta de Instagram.

"Sin dudas a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas... Buscar un por qué o para qué es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo...pues esas son las que al final de todo realmente importan", expresó el joven.

Su amigo Emiliano Treviño confirmó la noticia con una extensa carta en su cuenta de Instagram.

Arruti era conocida por personificar a Diamond Tiara en "My Little Pony: La magia de la amistad", a Sid Chang en "los Casagrandes", a Ortensia en el videojuego "Epic Mickey 2: El poder de dos" y a Neeko en “League of Legends”.

Tras la fatal noticia, usuarios de las redes tomaron notoriedad en el último posteo de Andrea ya que escribió un misterioso mensaje que coincide con su fallecimiento. "I don't know where I' m going but I'm on my way" ("No sé a dónde voy, pero estoy en camino").