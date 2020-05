Hoy se celebra un nuevo "Star Wars day" en todo el mundo, y por primera vez en nueve años no habrá fiesta debido a las medidas de cuarentena por el Covid-19. Sin embargo, los millones de fans de la saga podrán disfrutar de un evento virtual y con la tradicional maratón de películas en varios canales y servicios de streaming.

"May the force be with you", dicen los Jedi en los filmes del universo creado por George Lucas. Esa frase, que en castellano significa "que la fuerza esté contigo", fue tomada por los fanáticos en 2011, por su similitud en inglés con la fecha 4 de mayo, "May the 4th", y desde entonces, es un día de celebración mundial que crece cada año.

Vale recordar que desde que se estrenó la primera película, "Una nueva esperanza", en 1977, se convirtió en un éxito increíble, al mismo tiempo que nacía como filme de culto para los amantes de la ciencia ficción. Desde entonces, la pasión por la franquicia no ha hecho más que crecer, sumando fanáticos de todas las edades.

Todos los 4 de mayo se realiza un gran evento en Nueva York, con elenco, productores y miles de fanáticos involucrados, y donde se realizan con proyecciones, feria y desfiles. Este 2020 debieron cancelarlo por motivos conocidos pero programaron una convención digital.

ReedPop, decidió llevar a cabo una producción especial a través de internet. "An online Revelry: May the 4th Be with you and Revenge of the 5th", será un evento virtual con debates con escritores y actores de doblaje, películas en Twitter, episodios de la serie animada "Star Wars: Rebels", y concursos de trivias para los fans, con importantes premios.

.

Además, los canales de cable y servicios de streaming se sumarán a la celebración, y esta semana habrá contenido especial dedicado a "Star Wars".

En Amazon Prime Video se pueden ver las nueve películas de la saga, y hasta el spin-off "Rogue One: Una historia de Star Wars", que es una de las mejores propuestas de la nueva generación.