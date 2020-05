La cantante estadounidense Cher estrenó una versión en español de "Chiquitita", canción icónica del grupo sueco ABBA para recaudar fondos para víctimas del coronavirus.

Cher compartió las versiones en español e inglés del tema, pero la primera fue la que más sorprendió ya que es la primera vez que canta en ese idioma.

No es la primera vez que la cantante interpreta el tema de ABBA, ya que en 2018, luego de su participación en "Mamma Mía!" lanzó su álbum "Dancing Queen", que incluyó canciones como "Chiquitita", "The Winner Takes It All", "Waterloo", "Fernando".

El estreno se dio en el marco del concierto "Unicef Won’t Stop", que se realizó el sábado de manera virtual.

Además, Cher donó un millón de dólares a varias entidades benéficas focalizadas en las personas "crónicamente olvidadas y abandonadas" durante la pandemia, a través de la institución recientemente formada" CherCares Pandemic Resource and Response Initiative (CCPRRI)".