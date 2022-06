Después de recuperar su libertad tras 13 años de la tutela legal que consiguió Jamie Spears, su padre, a Britney Spears le llegó uno de los momentos más esperados y emotivos para ella: su casamiento con Sam Asghari. Sin embargo, parece que la ex princesa del pop no tiene paz ya que su ex irrumpió a su boda con el fin de detenerla.

Jason Alexander, primer esposo de la cantante con el que se casó en enero de 2004 en Las Vegas y terminaron 55 horas después, se quiso colar al evento y transmitió el hecho en un vivo de su cuenta de Instagram.

Alexander le dijo a la seguridad que su ex lo había invitado y que ella era su primera y única esposa. Ante la negativa, explicó que iba a ingresar el evento antes de algún tipo de lucha física.

El ex de Britney entró a la casa de la diva y comenzó a preguntar por ella. Pero al cabo de pocos minutos, quedó retenido luego de que la policía ingresara. Según TMZ, Jason tiene una causa por "allanamiento de morada", vandalismo y dos agresiones. Además tiene una orden de arresto por hurto y permanece bajo custodia.

¡Mirá el video del ex de Britney Spears intentando entrar a la boda de la cantante!