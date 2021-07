Después de que Britney Spears revelara impactantes detalles sobre la tutela con la que su padre, James Spears, y su abogada, Jodi Montgomery, controlan todos los aspectos de su vida personal como de su economía desde hace 13 años, la artista aseguró que no volverá a cantar hasta que su papá deje de decidir por ella.

Antes de las duras declaraciones de la cantante en la corte, se la pudo ver en inusuales videos en sus redes sociales. Muchos usuarios llegaron a pensar que eran una especie de pedido de auxilio por parte de Britney.

Sin embargo, semanas después de sus dichos, la "princesa del pop" usó su cuenta personal de Instagram para referirse a los videos compartidos y reveló que renunció a su carrera artística hasta que tenga el control completo nuevamente.

Grandes protestas para pedir por la liberación de Britney Spears.

Con una imagen en la que se lee "acéptame por lo que soy o bésame el cul..., come mier... y pisa algunos legos", Briteny sorprendió con un furioso descargo sobre el maltrato que sufrió durante estos 13 años.

"Para aquellos de ustedes que eligen criticar mis videos de baile... miren, ¡no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso! Lo he hecho durante los últimos 13 años... prefiero compartir videos desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano y estaba drogada con marihuana todo el tiempo... lo cual no me importó, pero hubiera sido bueno poder ir al maldito spa!", comenzó la artista en Instagram.

.

"¡Y no, no voy a ponerme mucho maquillaje e intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer un trato real con las mezclas de mis canciones durante años y rogar por poner mi nueva música en mi show para MIS fans... ¡así que renuncio!", expresó.

Britney Spears afirmó que no va a volver a cantar públicamente hasta que la Justicia la libere de la tutela de su papá.

"¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado mis canciones para hacer remixes! ¡Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente! Esta tutela mató mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es la única cosa en este mundo que es muy difícil de matar...", manifestó con dolor por la traición de su hermana menor, Jamie Lynn Spears.

"¡Sin embargo la gente todavía lo intenta! No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado... ¡Ya pasé todo eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo! Y para las mujeres que dicen que es extraño la forma en que todavía tengo esperanza en los cuentos de hadas... ¡andate a la mier...!", agregó furiosa en sus redes.

"Como dije ... esperanza es todo lo que tengo en este momento ... tienes suerte de que publique algo ... si no te gusta lo que ves, ¡¡¡deja de seguirme !!! ¡La gente trata de matar la esperanza porque la esperanza es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen! ¡Voy a leer un maldito cuento de hadas ahora! Psss si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares ... ¡Anda a leer un maldito libro!", cerró muy enojada Britney Spears.