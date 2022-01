Los escándalos en la vida de Britney Spears todavía no se terminan. Si bien finalmente consiguió la libertad después de años de tutela legal por parte de su propio padre, un nuevo problema relacionado a su familia ocupa su atención y la de sus seguidores en la actualidad.

Todo comenzó cuando Jamie Lynn Spears, su hermana, publicó un libro en las últimas semanas. Dicho escrito es llamado "Things I Should Have Said" (Cosas que debería haber dicho) en la que menciona algunas de las cosas que vivió en su familia. Ante esto, la cantante solicitó de manera legal que deje de utilizar su nombre para promocionar el producto, en especial porque no hay palabras agradables para ella.

.

Incluso el propio abogado de Britney envió el miércoles una carta para exigir que detenga las polémicas frases. "Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas", detalla Mathew Rosengart sobre el malestar que siente su clienta.

Britney Spears disfruta de su libertad.

Además, agregó: "Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo". La protagonista de "Zoey 101" no respondió a la intimación pero, días atrás, aclaró en un reportaje que ella decidió de su familia a los 17 años cuando quedó embarazada.

Resta conocer como seguirá la novela, en especial porque Britney Spears quedó muy dólida con toda su familia por el calvario que vivió. Actualmente disfruta de su libertad y tiene grandes planes para volver a la música.