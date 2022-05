A principios de abril, Britney Spears anunció que estaba esperando su tercer hijo con Sam Asghari, su actual pareja. En un principio era toda felicidad, pero la cantante explicó que perdió el embarazo a través de las redes sociales.

"Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre", escribió la intérprete de "Oops!... I Did It Again". Allí también advirtió que la noticia de su embarazo la hizo demasiado pronto, aunque se desconocía de cuántos meses estaba.

Y agregó: "El amor del uno por el otro es nuestra mayor fuerza en esta situación, seguiremos tratando de expandir nuestra bellísima familia, estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Amablemente les pedimos privacidad durante estos momentos tan difíciles".

Luego del posteo que hizo Britney Spears en su cuenta de Instagram, su pareja escribió en los comentarios: "Tendremos un bebé milagroso pronto". Por el momento, la cantante y su novio se refugiarán y pasarán el duelo en compañía.