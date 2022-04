Britney Spears se comprometió el año pasado con Sam Asghari, modelo y actor, luego de cinco años de noviazgo. Ahora, la estrella pop compartió en su Instagram la alegre noticia de que volverá a ser madre a los 40 años. “Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”, escribió en una publicación en la que comentó los cambios que notó en su cuerpo y además reveló las dificultades que tuvo en sus otros embarazos.

.

Para Asghari, de 28 años, este será su primer hijo y por su parte, Spears ya es madre de Sean Preston de 16 años y Jayden James de 15, fruto de su matrimonio anterior con el bailarín Kevin Federline. En su posteo, la cantante contó que sufrió depresión postparto las dos veces anteriores que estuvo embarazada. “Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor en un secreto reservado", expresó.

Britney Spears junto a sus hijos mayores, Sean Preston y Jayden James.

En ese sentido, Britney indicó que esta vez se prepará y hará yoga todos los días para no pasar por lo mismo otra vez, y afirmó que "no saldrá tanto", para que los paparazzi no obtengan más dinero con fotos de su cuerpo.

En cuánto a cómo se dieron cuenta con su pareja de que estaba embarazada, la intérprete de "Baby One More Time" recordó: “Perdí mucho peso en mi viaje a Maui. Yo pensé: ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!”.

Britney Spears tendrá un hijo con Sam Asghari, su novio desde hace 5 años.

El año pasado, la artista se liberó de la tutela que la tuvo 13 años bajo el control de su padre Jamie Spears. Durante ese tiempo, Spears comentó en reiteradas ocasiones que su deseo era volver a ser madre, pero que fue obligada a usar un DIU para no quedar embarazada.