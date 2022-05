Bono Vox, líder del grupo irlandés U2, sorprendió el domingo a los ucranianos con una improvisada actuación en el metro de Kiev cuando brindó un show en la estación Khreschatyk de la capital ucraniana junto al guitarrista de U2 The Edge y a Taras Topolia, líder de la popular banda ucraniana Antytila, quien tras la invasión de Vladímir Putin se alistó en el ejército para defender a su país.

La estación Khreschatyk es uno de los lugares más seguros de Kiev. Allí el presidente Volodimir Zelenski dio recientemente una larga conferencia de prensa. "No hay ningún lugar en todo el mundo en el que prefiramos estar hoy que en la gran ciudad de Kiev", dijo Bono, antes de tocar el clásico de 1988 de U2 "Angel of Harlem".

Bono y The Edge también tocaron su éxito de 2005 "Vertigo" y, junto a Topolia, hicieron una versión de la popular canción "Stand by me". La visita a Ucrania de Bono en medio de la invasión rusa es una nueva muestra del activismo de líder de U2 para favorecer comunidades menos privilegiadas en el mundo.

En África, Bono ha promovido diversas campañas para llevar educación, salud y alimentos. También colaboró, junto con Amnistía Internacional y otros artistas, para organizar el Live 8, así como en distintas cruzadas en contra del apartheid, el VIH, la pobreza, la hambruna y los abusos sexuales. Greenpeace, Wildlife Conservation Society, Clinton Global Initiative, Every Mother Counts, Unicef y War Child son algunas de las organizaciones con las que ha colaborado.

Gracias a su trabajo ha sido nominado a los premios Oscar y al Nobel de la Paz, además fue distinguido con la Orden del Imperio Británico. Bono es la segunda celebridad internacional que visitó Ucrania en los últimos días: la semana pasada la actriz estadounidense Angelina Jolie realizó un recorrido por diversos refugios del país en el marco de su labor como Embajadora de la Buena Voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La estrella incluso tuvo que ser trasladada a un lugar seguro cuando las alarmas por un posible ataque o bombardeo aéreo resonaron en las calles de Lviv.

