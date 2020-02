Luego de ser durante años uno de los actores más exitosos del mundo, Ben Affleck atravesó duros momentos en su vida que lo sacaron de la cima. El estadounidense se hizo adicto al alcohol, lo que provocó su separación de la actriz Jennifer Garner, con quien estuvo 13 años y tuvo tres hijos: Violet (14), Seraphina (11) y Samuel (7).

"Las personas con comportamiento compulsivo tienen molestias básicas todo el tiempo que intentan hacer desaparecer. Buscás sentirte mejor comiendo, bebiendo, teniendo relaciones sexuales, apostando, o comprando. Pero eso termina empeorando tu vida. Se convierte en un círculo vicioso que no sabés cómo romper", reveló Affleck en una entrevista a The New York Times.

Además, Affleck contó que el alcoholismo formó parte de su vida desde temprana edad: "A medida que avanzan los años reconozco cada vez más que mi papá hizo lo mejor que pudo. Hubo mucho alcoholismo y enfermedades mentales en mi familia. A veces el legado familiar puede ser poderoso: mi hermano menor se recuperó también del alcoholismo; mi abuela paterna se suicidó cuando tenía 46 años, mi tío también se quitó la vida con una escopeta, y mi tía era adicta a la heroína".

Su relación con Jennifer Garner

"Empecé a beber más y más, y por supuesto, mi consumo de alcohol creó aún más problemas matrimoniales y terminó de destruirnos. Mi mayor arrepentimiento es mi divorcio. El mayor arrepentimiento de mi vida es mi divorcio. Siento vergüenza porque todo haya terminado así. Es una sensación horrible de baja autoestima y autodesprecio", confesó y agregó: "Combatir cualquier adicción es una lucha difícil y de por vida. Por eso, uno nunca está realmente dentro o fuera del tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí y mi familia".

"La recaída es obviamente muy vergonzosa. Desearía que no sucediera, realmente desearía que mis hijos no vieran esas cosas en Internet. Jen y yo hicimos todo lo posible para abordarlo y ser honestos", admitió luego de que se filtraran varias veces imágenes en las que se lo ve con botellas de alcohol y visiblemente ebrio.