El actor Eddie Hassell, conocido por sus papeles en la película "The Kids Are All Right" y en el programa de televisión "Surface", falleció tras ser baleado en un confuso episodio en Texas.

El mánager del artista confirmó la noticia a Variety y detalló que Hassel fue asesinado a tiros el domingo por la mañana en lo que habría sido un robo de auto.

Según informó la CNN, el tiroteo ocurrió el domingo a la madrugada y encontraron a Hassell con aparentes heridas de bala en la puerta del departamento de su novia en Dallas. Fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Sin embargo, el incidente aún se encuentra bajo investigación para determinar qué sucedió relmente.

Hassell nació en 1990 en Corsicana, Texas y tuvo muchos trabajos pequeños en diferentes films independientes desde niño. Su primer papel importante llegó en 2010, cuando interpretó a Clay en la película "The Kids Are All Right", junto a Julianne Moore y Mark Ruffalo, que fue nominada como "Mejor película" en los Oscars de 2011.

Actuó con Ashton Kutcher en "Jobs".

Otro de sus papeles recordados fue el de Phil Nance, en la serie de ciencia ficción de la NBC "Surface", en la que actuó con Leighton Meester y Lake Bell.

También participó de los programas "Studio 60 on the Sunset Strip", "Joan of Arcadia”, “Southland,” “Bones", “Devious Maids” y en el late night show de Jimmy Kimmel.

En cine participó de largometrajes como "2012", "The Family Tree", "Jobs", "House of Dust", "Warrior Road" y "Bomb City". Su crédito conocido más reciente es por la película de 2017 "Oh Lucy!".