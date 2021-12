El rapero estadounidense de 28 años Drakeo the Ruler, cuyo nombre de pila era Darrell Caldwell, murió en la noche del sábado después de ser apuñalado en el cuello durante un altercado detrás del escenario en el concierto "Once Upon a Time in LA".

Si bien se esperaba que el festival presentara a varios artistas de la escena del rap, incluidos Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube, este fue cancelado antes de tiempo por los organizadores del evento sin una razón específica pero después se conoció que fue debido al asesinato de Ruler.

Después de ser atacado por un hombre con un arma blanca en el evento masivo, el reconocido rapero fue transportado a un hospital cercano en Los Ángeles para recibir atención médica pero falleció posteriormente.