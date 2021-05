Colombia vive horas de tensión frente a la alarmante situación que sufren sus ciudadanos. Luego de que el gobierno de Iván Duque presentara una reforma tributaria que permite la suba de impuestos para lograr mayor recaudación, los habitantes del país salieron a las calles para manifestarse en contra. Pero la respuesta fue decretar toque de queda y lanzar la fuerza militar, que reprimió, causó muertes y heridos.

Frente a la desesperante situación, miles de personas de todo el mundo se unieron a través de las redes sociales y se mostraron preocupados por el país. Además, artistas colombianos también alzaron su voz para reclamar por los derechos humanos de los habitantes.

En un posteo de Instagram, Shakira expresó: "Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político".

Sebastián Yatra declaró: "Todos amamos a Colombia. Mucho dolor ver lo que está pasando en mi país. Si no podemos dialogar sanamente cómo y cuándo vamos a poder vivir en paz. La violencia y represión nunca son solución".

Por su parte, J Balvin pronunció que necesitan paz y amor ya que "se perdió el control de la situación". "¡¡¡Esto es de derechos humanos!!! We need help Colombia, needs help SOS (Necesitamos ayuda Colombia). @ivanduquemarquez Paremos esta guerra civil. All my colleagues and super stars (artists, sport, etc) please helps me and help us spread the message we need to Stop this nonsense civil war (Colegas y súper estrellas, ayúdenme a compartir el mensaje que necesitamos frenar esta guerra civil)", declaró el cantante.

El cantante Camilo, también expresó su angustia por su país y manifestó: "¡En Colombia las autoridades están asesinando a los que salen a manifestarse! ¡No mas brutalidad policial, y no más impunidad a los que la perpetran! Manifiéstense a través de lo que hagan.Compartan, reposteen, y démosle visibilidad a lo que está pasando en mi país".

Otros de los artistas colombianos que se pronunciaron al respecto fue Juanes. Al respecto advirtió: "Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer todas las formas de violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos".

"Me duele mi país como nunca, sentir que las cosas se salen de control y que el miedo, la rabia y la indignación paralizan la capacidad de razonar es aterrador. No hemos podido aprender a escucharnos unos a otros, a respetarnos, a mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos. Lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí", escribió dolido.

Y cerró: "Sólo espero que este momento y que todas las vidas perdidas de jóvenes, estudiantes, policías, soldados y civiles no sean en vano. Y que los diferentes partidos políticos dejen a un lado su ego y sus ideales y se sienten en la mesa a dialogar con sentido común y honestidad. Todo mi amor para ti Colombia".

Fuerza Colombia ���� estamos orando por ustedes. pic.twitter.com/YltsPaO3ZX — Alexis y Fido (@alexisyfido) May 4, 2021