Andrea Bocelli, el gran tenor italiano, tuvo coronavirus pero solo padeció los síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos. El artista lo reconoció este martes a la salida del hospital de Pisa (norte de Italia) al que acudió para donar plasma.



Bocelli se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y el resultado fue positivo. Su caso fue prácticamente asintomático ya que solo tuvo un poco de fiebre, según lo que declaró a los medios. "Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien", señaló.



Además de él, su esposa, Verónica Berti, y sus dos hijos, Amos y Matteo, también dieron positivos. Ninguno de ellos sufrió síntomas de relevancia. Bocelli se acercó junto a su esposa al hospital Cisanello de Pisa, ambos protegidos con tapabocas, para donar plasma que será utilziado para investigación en relación al COVID-19.

Andrea Bocelli donó su plasma para investigar la posible cura del coronavirus.

En un comunicado, el propio hospital agradeció al cantante la donación, que servirá para el estudio "Tsunami", un experimento de ese país que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han pasado por la enfermedad para verificar su eficacia en el tratamiento contra el mismo.



Durante el período que estuvo con los síntomas, el tenor participó se mostró muy activo y participó de numerosas causas para ayudar en la lucha contra esta pandemia. Recordemos que este virus ya ha infectado a más de 230 mil personas en Italia. Hasa la fecha, se registraron 32.877 muertos en aquel país europeo.