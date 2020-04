El próximo domingo, Andrea Bocelli desplegará un show para todo el mundo desde la Catedral de Milán en el que pedirá por el don de la fe y la esperanza de la humanidad, según indicó la agencia Efe.

"Estoy preocupado, como todas las personas responsables, no tanto por el problema presente del virus, que me parece que pronto va a estar superado. Sino porque el futuro presentará grandísimas dificultades que debemos superar con buena voluntad y paciencia", manifestó el tenor italiano desde su casa en Forte dei Marmi, un pueblo costeño en el norte de la Toscana.

"Music for Hope" ( Música para la Esperanza) es el nombre de la iniciativa que cuenta con un equipo reducido que organiza la transmisión en vivo que podrá verse este domingo de Pascua en el canal de YouTube del artista: "Es una plegaria. E invito a todos los que me quieran acompañar. Podrán sumarse en espíritu".

Bocelli interpretará cuatro piezas musicales sacra y el himno cristiano "Amazing Grace" que es "el símbolo de pasar de una vida disoluta a una vida de gran fe y esperanza" para muchos.

También entonará el "Ave María" del compositor francés Charles Gounod, luego el aria soprano "Sancta María" del italiano Pietro Mascagni, mientras que más tarde interpretará "Domini Deus" de la Petite messe solennelle de Gioachino Rossini y por último realizará el apartado de música religiosa con el "Panis Angelicus" de Santo Tomás de Aquino.

En paralelo, el próximo sábado 18 de abril participará en el concierto de recaudación de fondos "One World: Together At Home" luego de recibir la invitación de Lady Gaga. El mismo busca financiar el "Fondo de Respuesta Solidaria" de la Organización Mundial de la Salud.