Con 22 y 25 años, Evaluna Montaner y Camilo se casaron. La hija de Ricardo y el exitoso cantante celebraron su amor con una ceremonia en Miami tras estar en pareja por tres años.

La joven y el artista se conocieron en 2014 en un lanzamiento de una popular marca de shampoo para niños. Pero para ese entonces ambos tenían pareja y sólo se tomaron una foto en el evento. Con el paso del tiempo, finalizaron sus noviazgos y fue ahí cuando el intérprete de "Tutu" le mandó un mensaje privado por Twitter para obtener su número de teléfono. Meses más tarde, se conoció que nació el amor en la joven pareja.

El sábado 8 de febrero, Evaluna y Camilo dieron el sí. "¡La Tribu está completa!", expresó el cantante colombiano en sus redes sociales. Mientras que la hermana de Mau y Ricky comentó: "Camilo y Evaluna. Un solo ser". Además, Ricardo Montaner compartió una imagen con su única hija mujer en el momento en el que la lleva al altar.

Ricardo Montaner escoltó a su única hija mujer al altar.

"Ya tengo el vestido, que es más o menos el que había pensado a los 15 años, pero será sorpresa. La boda será en Miami y vendrán unos 350 invitados. Son un montón, pero solo de familia somos como cien. Quiero casarme una vez y para toda la vida, por eso necesito que en mi boda estén todas las personas que quiero. Todavía no me animé a escribir los votos porque me siento un poco intimidada. Me voy a casar con el compositor más grande del mundo, después de mi papá, claro. Cami es una locura escribiendo y yo no tanto", manifestó en su momento la joven.

Los tortolitos dieron el sí en Miami.

A su vez, reveló que se mantendría "virgen" hasta la noche de bodas, motivo por el cual fue noticia en varios medios. "Se que es distinto. A mucha gente que me conoce le parece muy raro, pero pues no me importa compartirlo ni decir que de verdad ha cambiado nuestra relación. Empezó por lo enamorados que estábamos, se creó de esa manera y siguió creciendo teniendo a Dios en la mitad. Creo que esa es la solución de un amor bien bonito", sostuvo en diálogo con Ciudad Magazine.

"Me tocó el hombre perfecto para mí y llego el momento", dijo Evaluna.

Camilo tiene 25 años y es reconocido por exitosos temas. "Tutu" en uno de ellos.

La hija de Ricardo Montaner manifestó que se mantendría virgen hasta la noche de bodas.