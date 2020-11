El actor Jeff Bridges realizó un posteo en las redes sociales en el hospital mientras le realizaban el tratamiento de quimioterapia, ya que le detectaron un linfoma. Agradeció a todos los que le han mostrado cariño y apoyo estos días, tras hacerse público su diagnóstico.

Para mantener actualizados a todos y para expresar lo que siente, Bridges creó una página web donde, a puño alzado, va dejando escritas todas sus sensaciones y reflexiones. "Esta cosa del cáncer está provocando sentimientos hermosos y de gratitud, y un buen amor a la antigua, y mucho, a lo grande", escribió Bridges. "Siento que mucho de eso llega a mi manera y lo aprecio. Es contagioso, todo este amor, como una especie de virus positivo", escribió.

Jeff Briges se refirió al linfoma que le detectaron.

"Este cáncer me está haciendo apreciar mi mortalidad, apreciar la impermanencia. Me estoy dando cuenta de que si tengo que compartir, ahora es el momento", continuó. "Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno". El actor de 70 años de edad será visto próximamente en la serie dramática "The Old Man", por FX on Hulu.