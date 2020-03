NAVI y 1xBet han firmado un acuerdo de patrocinio que hará que una de las casas de apuestas líderes en el mundo se convierta en el socio oficial de la famosa organización de eSports. La duración del acuerdo de colaboración será de como mínimo un año.

El acuerdo ofrece el apoyo de 1xBet a los equipos NAVI en varias disciplinas de eSports entre las que se incluyen Dota 2, CS:GO y otros juegos populares. 1xBet y NAVI también planean llevar a cabo una serie de importantes promociones y campañas.

1xBet es una compañía internacional en el sector del iGaming y la tecnología con más de 12 años de experiencia en esta industria y tiene oficinas en Europa, Asia, África y Latinoamérica. Anteriormente la compañía ya había firmado otros acuerdos con socios muy conocidos como La Liga (España), la Serie A (Italia) y el FC Barcelona.

Ambas partes confían en que la colaboración será muy efectiva debido al gran potencial de ambas marcas.

Yevhen Zolotarov, CEO de NATUS VINCERE

“Si hace poco me hubieran dicho que NAVI acabaría trabajando junto a 1xBet, una de las casas de apuestas más grandes del mundo y socio del icónico FC Barcelona, no me lo hubiera creído. Pero ahora es una realidad y la colaboración entre Natus Vincere y 1xBet nos inspira de manera extraordinaria. ¡Bienvenidos a #NAVINATION!”

Representante de 1xBet

“Durante muchos años 1xBet se ha enfocado en apoyar a los eSports ya que es uno de los mercados de apuestas con mayor crecimiento. Las competiciones diarias en varias disciplinas atraen la atención de cientos de miles de aficionados de todo el mundo.

Realmente nos encanta este sector tan dinámico y a 1xBet le atrajo la idea de colaborar con una organización de eSports tan conocida en todo el mundo. El nombre del equipo Natus Vincere significa “nacido para ganar” y describe perfectamente a nuestra clientela: jugadores que todos los días apuestan con 1xBet en eSports y otros deportes”.

Sobre 1xBet

Desde que se fundó en 2007, 1xBet se ha convertido en una experimentada compañía internacional líder en iGaming y tecnología. Es una de las empresas con mayor crecimiento en el sector de las apuestas y cuenta con oficinas en Europa, Asia, África y Latinoamérica.

1xBet ofrece a su clientela el mayor número de eventos de eSports tanto pre-partido como en vivo. Durante los últimos años la compañía ha firmado diferentes acuerdos de patrocinio con reputadas organizaciones de eSports como HellRaisers Esports, Cascade Esports, Pro100, CIS Esports League y Gambit Esports.

https://1xbet.com

Sobre Natus Vincere

Natus Vincere (del latín “nacido para ganar” y de forma abreviada NAVI) es uno de los equipos de eSports más grandes del mundo. Desde su creación, el club NAVI ha ganado más de 40 trofeos de eSports en una gran variedad de disciplinas y ha impuesto varios récords mundiales (muchos de los cuales todavía siguen vigentes hasta día de hoy). El equipo destaca en disciplinas de eSports como Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG, Rainbow Six y Apex Legends, entre otros.