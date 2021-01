Alejada hace años de los medios de comunicación y con apariciones esporádicas, Zulma Lobato sorprendió con su aparición en un móvil de Crónica HD. En diálogo con Esteban Trebucq, la mediática aseguró que tiene pensado volver hacer teatro en la próxima temporada. "Contenta porque posiblemente el año que viene vuelvo al teatro. Me habían dicho primero para esta temporada, pero por el tema del coronavirus Mar del Plata deja la mitad de las salas que este funcionando. Ell empresario me dijo 'mirá no podemos tener tanta gente, esto da más pérdida que ganancia, lo dejamos para el año que viene'", declaró.

Consultada sobre qué le gustaría hacer sobre las tablas, respondió segura: "Yo quiero hacer una revista, debuté en la revista hace 13 años en el teatro de La Campana. En ese momento Carmen Barbieri estaba haciendo 'Vedettisima' y yo estaba haciendo '¡Zulma Lobato, con esto los mato!' Ibamos iguales, yo siempre trabajaba a teatro lleno. Yo siempre llené Mar del Plata, yo la tres veces que hice teatro llené (la sala)".

Mientras que en relación al por qué de su ausencia en la pantalla chica, Zulma denunció: "Y porque supuestamente Diego Toni, que es el gerente de Canal 9, que me hizo un contrato en el 2013 y me hizo un incumplimiento de contrato, llamó a todos los canales diciendo que nadie me de trabajo. Estoy como en la época de los militares en una lista negra por culpa de ese señor. Hace 12 años que estoy prohibida en el medio".

"Tengo una mísera jubilación, pero con eso no puedo vivir, no llegó a fin de mes", confesó sobre su situación actual y aseguró que no tiene ningún problema en volver a trabajar en televisión. "Lo que hacía con Anabela Ascar, con ella hacía 'Hechos y protagonistas' en Crónica. ¡Me miraba el país!", recordó para ejemplificar qué formato le gustaría hacer en el medio.

"Yo soy muy responsable, soy una persona que te estoy una hora antes en el lugar del trabajo", destacó sobre su desempeño laboral y agregó convencida: "Lo mejor que sé hacer es cantar". Para cerrar, interpretó una versión a capella del clásico "Resistiré".