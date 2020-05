Luego de sus grandes apariciones en televisión por varios años, la carrera mediática de Zulma Lobato se derrumbó y ella pasó al anonimato. Pese a tener un currículum variado dentro del mundo del espectáculo, la artista denunció que está "prohibida en todos los canales".

En la misma línea, advirtió que la cuarentena obligatoria por coronavirus impactó en su situación económica y es por eso que empezó una campaña para conseguir empleo. "Yo hago todo tipo de eventos: canto, tengo un disco con 30 temas grabados. Hago presencia en boliches, cobro 5 mil pesos en boliches y 10 mil en fiestas privadas", detalló en un móvil en diálogo exclusivo con Crónica HD.

Lamentablemente, las aspiraciones laborales de la mediática están sujetas a las condiciones impuestas por el aislamiento social. Por el momento, se encuentra suspendido cualquier tipo de evento artístico. "Estoy pidiendo trabajo, no puedo vivir de la nada, del aire. Necesito estar en los medios. Si no estás en televisión, no existís", remarcó la mujer de 62 años.

Zulma Lobato en Crónica HD.

"No soy una persona que no sabe hacer nada. Llené salas en temporada de Mar del Plata, participé en 40 películas", detalló. En medio de la crisis económica que atraviesa el país por la expansión del COVID-19, Zulma resaltó: "Ultimamente la paso muy mal, no llego a fin de mes".

Además, explicó que se mantiene gracias al cobro de un beneficio del Estado, y el acompañamiento de sus vecinos y amigos que le donan alimento y algo de dinero.

Por último, en relación a su estado de salud, aseguró que se encuentra bien. "Después de que me sacaron el riñón izquierdo hace cuatro meses estoy mejor de salud, me cuido con las comidas", declaró.