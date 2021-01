Luego de más de 16 años de su primera emisión, " Floricienta" regresó a la televisión y sus encantadores personajes volvieron a cautivar al público de todas las edades. Con Florencia Bertotti como protagonista de una historia de amor con Juan Gil Navarro, no pasa un solo capítulo en el que sus aventuras no emocionen a toda la audiencia.

Pero el éxito actual de la tira trajo además viejas discusiones del pasado con algunas de sus figuras y en las últimas horas Zulma Faiad dejó ver su furia con Cris Morena por su abrupta salida de la novela.

.

La actriz interpretaba el papel de Titina, la peluquera del barrio y la tía de Flor. Pero no participó de la segunda temporada de la serie juvenil y su ausencia llamó mucho la atención en aquel entonces.

Zulma Faiad en la piel de Titina de " Floricienta".

Por eso, la artista recurrió a las redes sociales para contar la verdad sobre su baja en la ficción. "Voy a contestar mis amores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de ' Floricienta'?", comenzó picante en un descargo en Twitter. Y continuó: "Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo tres días y la patrona me castigó".

"Si tengo una gran virtud, es mi honestidad", remarcó. Luego aclaró: "No soy rencorosa, pero sí memoria me sobra porque lloré mucho".

Además respondió directamente el tuit de una fanática del programa que quiso saber "¿por qué Titina se va de 'Floricienta'? Siendo un personaje muy querido e importante para la historia y no regresar a la segunda temporada?". "Nunca lo quise contestar, pero el tiempo todo lo cura. ¡Besotes! No me fui, me fueron porque me enfermé tres días de neumonitis y me mandaron al rincón", contestó picante.

Horas después y ante la repercusión de sus posteos en contra de Cris Morena, la artista volvió a manifestarse y explicó a sus seguidores: "Amores... Cuando no contesto algunas cosas es simplemente porque en su momento nadie reparó y me lo preguntó. Nunca es tarde!".