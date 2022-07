"Züleyha" es la serie turca más elegida por los televidentes durante la tardes en la pantalla chica de Telefe. La ficción causó furor en su país de origen, Turquía, y el fenoméno se repitió en Argentina y en otros países del mundo. Gracias a su rol como protagonista, Hilal Altınbilek ganó fama a nivel internacional con muchas personas que se hicieron fanáticos de ella.

.

En Instagram la actriz ya tiene más de un millón de seguidores que están pendientes de su vida y a los próximos proyectos laborales que tendrá. La ex modelo suele publicar fotos suyas y de sus seres queridos, pero lo que llama la atención en su perfil, es la ausencia de fotos con su novio, Metin Hara, con quién está en pareja desde hace un año.

Hara es un reconocido escritor turco de libros de autoayuda y un referente de espiritualidad para muchos. En los últimos días trascendieron rumores de separación entre ellos, aunque ninguno de los dos salió a confirmar o desmentir.

Hilal Altınbilek con su novio, Metin Hara, con quien sale hace un año.

Uno de los datos iinsólitos que se supo sobre él, es que el joven de 40 años recibió una denuncia el 13 de julio de 2017 por supuestamente tratar a pacientes sin diploma. La Fiscalía General de Estambul presentó una acusación en la que afirmaron que bajo el nombre de consultoría, aunque no recibió formación médica, era un "traficante de esperanza" a cambio de mucho dinero.

La Oficina del Gobernador del Distrito de Beşiktaş que examinó la empresa de consultoría que era propiedad del autor, indicó que no tenía una licencia de funcionamiento, que Hara no tenía un título de doctor y que no contaba con ningún certificado para utilizar el título de "Especialista en Medicina Complementaria".

El novio de Hilal Altınbilek, Metin Hara, recibió una denuncia por tratar a personas sin título médico.

En la acusación, se solicitó que Metin Hara sea condenado de 2 a 5 años de prisión por el delito de "tratar a pacientes sin diploma" en el artículo 25 de la Ley sobre el Estilo de Ejecución de las Artes Médicas.

El abogado del acusado tomó la palabra en la audiencia y afirmó que su defendido no cometió el delito que se le imputaba y exigió su absolución. Efectivamente Hara fue absuelto del cargo, ya que el tribunal decidió que no había pruebas definitivas y convincentes de que hubiera cometido el delito que se le imputaba.

"Züleyha": el trailer