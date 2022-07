Selin Yeninci ganó mucha popularidad en Argentina al ser parte de "Züleyha", una de las novelas turcas más seguidas por la pantalla de Telefe. Su personaje, Saniye, era uno de los fundamentales de la ficción.

El medio turco Takvim, uno de los más renombrados del país, buscó en los archivos y encontró una fotografía de Yeninci al natural y sin cirugías plásticas. Así lucía:

El antes y después de Selin Yeninci, de "Züleyha"

Sin embargo, poco le importa a Yeninci, quien se muestra muy feliz y libre en sus redes sociales. La actriz contó en una entrevista en el mismo medio que siempre ha sido una mujer sensual, que usa lo que quiere y esto se debe al lugar donde creció.

“Nací en Izmir, crecí junto al mar, siempre fui muy buena con los deportes la naturaleza y el arte, pero cuando terminé la escuela y vine a Estambul sentí que había venido una ciudad por negocios y que iba a ser algo y regresar de inmediato. Es por eso que no pude vivir todo mi potencial”, dice la actriz, quien asegura que en la capital turca no era el ambiente adecuado", dijo.

Selin Yeninci al natural en sus redes.

"Siempre fui así, simplemente no tenía un ambiente seguro o tal vez yo no era tan visible y con el tiempo me acostumbré a las redes sociales", agregó.

Al ser consultada sobre cómo se siente cuando da que hablar en las redes sociales, expresó: "Estoy feliz de estar en este nivel de libertad solo uso lo que me gusta solo porque quiero".

