¡Cruce inesperado! Zulemita Menem arremetió contra Viviana Canosa en Twitter. Todo comenzó a partir de la consulta que le hizo un un usuario sobre su relación con la periodista. La hija del expresidente Carlos Menem calificó de “demonio” a la comunicadora y la acusó de poner en riesgo uno de sus embarazos.

El usuario de la red social del pajarito azul elogió la conducción que lleva Canosa en el ciclo "Nada Personal" por Canal Nueve. “Que espléndida Viviana, la única periodista que queda en TV que no es kirchnerista”, expresó.

Filosa, Zulemita le respondió: “Agraciada por su belleza. Especialista en mandar a la B a los que no dan más rédito, al confuso duque de Awada, al agraciado productor, al grandioso arquitecto. Al actual se le va a complicar mandarlo a la B al menos por cuatro añitos más. Yo me mantengo sola, ‘frase célebre’ que no debería aclarar”.

.

Pero ahí no terminó todo. La empresaria tildó de “demonio disfrazado de hermosa mujer” a Canosa. Y advirtió: “Estuve a punto de perder mi embarazo. Sé muy bien de qué hablo y no le tengo miedo por más ‘cerca’ del poder que esté. ¿Crees que el acting que hace puteando? Lo hace porque no tiene a alguien atrás que la ‘protege'”.

Zulemita se refirió a un hecho ocurridoó en 2012 cuando Viviana entrevistó a Verónica Blanch, exesposa de Marcelo Pocoví, padre del hijo menor de Zulemita, quien realizó fuertes acusaciones contra ella. El escándalo concluyó en la Justicia ya que la empresaria demandó a la periodista y a la ex mujer de su ahora ex parej por calumnias e injurias.