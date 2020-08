En medio de los contagios de coronavirus, Zulema Yoma y Zulemita Menen debieron realizarse el hisopado para conocer su estado de salud y ambas dieron positivo en covid-19.

Pese a no presentar síntomas, madre e hija decidieron someterse a la prueba al convivir con una de sus empleadas domésticas que había tenido una serie de malestares compatibles con la enfermedad que preocupa al mundo.

.

"Las dos acaban de dar covid positivo. Tenían una de las empleadas domésticas que vive en su casa que empezó con síntomas, no estoy diciendo que la empleada las contagió. La empleada empezó con síntomas, la aislaron obviamente como hay que hacer, se hicieron todos el examen, Zulema y Zulemita dieron positivo", detalló Yanina Latorre sobre la intimidad de la familia del ex presidente Carlos Menem.

Al aire de " Los Ángeles de la Mañana", la panelista agregó: "Ellas viven en el mismo edificio, y pasan mucho tiempo juntas, son muy unidas. Y Luca dio negativo, el hijo mayor de Zulemita. Ahí ves cuando hay gente que se contagia y gente que no... Creo que al chiquito no se lo hicieron, muchas veces a los más chiquitos no se los hacen. Ninguna de las dos tienen síntomas, pero les dio positivo".