Los rumores de crisis entre Zaira Nara y el padre de sus hijos, Jakob von Plessen, circulan desde que se supo que el empresario ayudó a Mauro Icardi en su infidelidad a Wanda Nara con la China Suárez. En las últimas semanas, a la conductora se la vio instalada en el exclusivo edificio de su hermana en la Torre Chateau . Además, salieron a la luz versiones que indicarían que el polista le fue infiel a la madre de Malaika y Viggo, con la modelo Jimena Buttigliengo.

Si bien durante todo este tiempo, la modelo trató de mantenerse al margen de las especulaciones, el jueves por la noche decidió romper el silencio.

"Me duelen mucho las cosas que se dijeron y prefiero llamarme al silencio en cuestiones personales. Lo que si te puedo decir es que todo eso que salió de que lo encontré a Jakob en una situación de infidelidad es mentira. Jamás lo encontré en nada", indicó Zaira Nara, en un mensaje que le mandó a Pía Shaw durante la emisión de " LAM".

Luego, la hermana de Wanda Nara habló de su relación con Buttigliengo, la supuesta tercera en discordia: "La recontra conozco a Jime, me invitó estando en París al cumpleaños de sus hijos, y dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando se falta el respeto".

Zaira Nara aseguró que nunca encontró a Jakob von Plessen en una situación de infidelidad.

En cuanto a sus sentimientos por Von Plessen, la animadora expresó: "Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es".

En ese sentido, la influencer aseguró que "como en toda familia" pasan cosas. "No es para que me presionen. No voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy solo decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mi, por él, por la familia de él y por los amigos porque no es real. Siempre prefiero llamarme a silencio porque siento que, si estoy en silencio, se termina más rápido el tema", concluyó.

Mirá lo que dijo Zaira Nara sobre su presente con Jakob von Plessen