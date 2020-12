Después de años de una tensa relación con su papá, Andrés, tras el divorcio que atravesó con Nora Colosimo, Zaira Nara reveló que pudieron reestablecer la buena onda que había en la familia y contó que su hermana Wanda está en proceso de mejorar su vínculo.

Para una nueva edición de "PH: Podemos Hablar", Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados que diesen un paso adelante “los que alguna vez se sintieron padres de sus padres”. Inmediatamente, la figura, junto a Florencia Peña, Verónica Lozano y Paula Chaves, dio un paso al frente.

Zaira y Wanda Nara estuvieron peleadas con su papá pero pudieron resolver sus problemas.

“Mi mamá dedicó su vida a criarnos a Wanda y a mí. Después se separó de mi papá y como que se sintió con el nido vació porque una de sus hijas se fue a vivir a Europa y la otra también, aunque después volví. Fue como que se le fueron las nenas. Y sin que ella lo sepa era medio como una responsabilidad para nosotras”, comenzó en Telefé.

.

“Y con mi viejo no me pasó de sentirme madre de él, pero sí me pasó de decir ‘me voy a poner en el lugar de él para ver qué me pasaría en su situación’, porque me pasaba esa controversia de que me molestaba verlo tan expuesto. A los cincuenta y pico le agarró esas ganas de mostrarse. Y en un momento dije ‘pará, ¿por qué me jode tanto que él salga en las revistas?’”, agregó.

Mientras que Zaira ya se reconcilió, Wanda continúa trabajando los conflictos con su papá.

"Me chocaba verlo sentado en un programa, pero lo terminé entendiendo porque si a mí me gusta mi laburo y me apasiona, ¿por qué no puede apasionarle a él también? Mi hermana no llegó aponerse en el mismo lugar, pero cada uno tiene su personalidad. La relación conmigo está bien y con Wanda mejoró”, cerró sincera frente a los demás participantes.

