Zaira Nara fue compañera de Gerardo Rozín durante años. La pérdida del conductor afectó a muchas personalidades del medio y ella fue una. Asimismo, se la vio muy conectada con Jesica Cirio y Julieta Prandi en el programa homenaje que le hicieron a su ex compañero.

En está ocasión, la hermana de Wanda Nara habló con los "Socios del espectáculo" y se refirió al futuro de "La Peña de Morfi". Allí se le preguntó si sería la conductora del formato y dijo: "La verdad es que no, no me llegó claramente ninguna propuesta. Digo siempre lo mismo, para mí 'La Peña' es un programa recontra difícil y recontra completo y es un programa hecho a medida para Gerardo".

Asimismo, habló de la situación de Iván de Pineda y su desvinculación con el formato "Es un programa que realmente, como te decía, lo creó Gerardo, lo produjo Gerardo, lo condujo Gerardo y no están fácil ocupar ese lugar. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y quizás también fue inteligente en tomar está decisión. Por algo él debe haber sentido que no era".

Además, luego de la renuncia del modelo, el nuevo conductor será Nicolás Repetto, el mentor de Rozín. Ellos fueron muy amigos y por esa razón, el emblemático conductor decidió tomar el puesto de su colega.

Zaira Nara y Gerardo Rozín cuando trabajaban junto en "La Peña de Morfi".

A pesar de que la modelo haya sido entrevistada, esquivó el tema de Jakob Von Plessen y la crisis de pareja por la que están atravesando. Por el momento, la morocha no quiso dar más detalles sobre su relación.

¡Mirá el video de Zaira Nara hablando de "La Peña de Morfi"!