Después de varios meses en los que circularon distintas versiones de crisis entre Zaira Nara y su pareja, Jakob Von Plessen, la hermana de Wanda Nara terminó con las especulaciones y dio detalles del duro momento que están viviendo.

La crisis entre la modelo de 33 años y su esposo habría comenzado en medio del escándalo Wanda Gate, momento en el que Jakob ayudó a Mauro Icardi para que se escapase de su hogar de París para encontrarse con la China Suárez y engañar a Wanda Nara.

.

Además, ahora comenzó a circular el rumor de que Zaira estaría saliendo con un ex novio de Paula Chaves, Facundo Pieres: "Lo hemos conocido mediáticamente como ex novio de Paula Chaves. Lo que me dicen es que él está tambien separado, venía muy mal con su mujer. En el verano planteó el divorcio en Punta del Este y después viaja a Wellington, que es a 40 minutos de Miami", reveló Paula Varela en "Socios del Espectáculo".

Ante las distintas versiones, la panelista de El Trece se comunicó con la exconductora de "La Peña de Morfi" y dio detalles de su actualidad romántica: "Dice que está bastante dolida. Ella siempre trata de cuidar su privacidad. Jakob volvió del sur hace unos días. Es verdad que están reacomodando la familia. La distancia hace dificil la situación familiar pero están bien, le dan para adelante. Le cuesta mucho la exposición de su relación".

