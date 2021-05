La atracción que sienten los futbolistas por las modelos es de larga data. Muchos romances a lo largo de la historia, algunos más duraderos que otros, son la cabal muestra de la compatibilidad de los rubros. Y ni siquiera Lionel Messi, hoy felizmente casado, escapó a ese cliché, ya que cuando era soltero y muy jovencito habría querido conquistar a Zaira Nara.

De visita en "Los Mammones", Zaira relató un peculiar hecho que vivió en un boliche de Bariloche cuando era era adolescente. Todo comenzó cuando Jey Mammon le preguntó directamente si Messi quiso "levantarla".

Tras decir que no, luego aclaró que sí se trataba del futbolista de Barcelona, pero habría mandado a "su mano derecha".

"Yo tendría unos 16 años más o menos y creía que me llevaba el mundo por delante. El que me vino a hablar fue alguien que se presentó como su representante, no es que vino él directamente", comenzó diciendo.

Pero aclaró: "Lo quiero salvar... Tal vez, él no sabía nada ni tenía nada que ver", dijo, para luego detallar que podría haberse tratado de alguien que quiso quedar bien con él, ya que su presencia era importante en cualquier lugar al que iba.

.

Pero a Zaira no le gustó esa forma de "seducción": "Directamente lo mandé a cag... Que alguien mande a alguien para que te hable me la baja. Además, qué antigüedad, ¿no?".

"Bueno, a mi si me mandan a alguien, que se yo... no estaría mal", respondió Jey para finalizar el tema.

