A raíz de todo el revuelo que se generó por la crisis en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, con la China Suárez como la tercera en discordia, Zaira Nara, hermana de la empresaria, rompió el silencio sobre el tema que tiene el país en vilo y hasta incluyó a su propio marido, Jakob von Plessen.

En diálogo con Germán Paloski en su programa "No es tan tarde", la conductora comenzó por revelar cómo es su relación actual con el exmarido de su hermana, Maxi López. "Con el siempre tuve un buen vínculo, ni más ni menos de lo necesario, cordial. Yo no me involucro, o sea no se sabe qué opino yo sobre un montón de temas", dijo.

En ese sentido, fue inevitable para el conductor hablar sobre lo que todos quieren saber. "Cuando armamos este programa, una de las primeras invitadas fue Zaira. Después explotó todo este lío y era entendible que había que guardarse un poco", explicó Paoloski y ante esto, la modelo respondió: "Vengo acá porque los adoro, aparte yo no tengo nada que ver".

Zaira Nara y su marido Jakob von Plessen con Wanda Nara y Mauro Icardi en el viaje que disfrutaron este año en París.

Luego, la animadora confesó que no sólo los medios están detrás de su palabra, si no que el público también quiere saber detalles de lo sucedido entre su hermana y su cuñado. “Me preguntan en la calle, te juro. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ‘no me digan nada que me hace mal’", reveló visiblemente incómoda.

Zaira y Wanda Nara trabajan juntas en sus emprendimientos de cosmética y maquillaje.

Además, manifestó que los temas fuertes que salen a la luz sobre su familia le afectan mucho y que en la medida de lo posible trata de cuidarse. Hacia el final, el conductor hizo chistes sobre el nuevo noviazgo de su padre con una joven 28 años menor que él, y entre risas, Nara comentó al respecto: "Yo creo que lo hizo de buen padre, para tapar un poco el quilombo de Wanda".

