Zaira Nara se ha mantenido al márgen en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, pero luego de su segunda separación decidió hablar. La hermana de la rubia la ha estado aconsejando y ahora rompió el silencio sobre la China Suárez con Ángel de Brito.

La modelo se refirió a su ex amiga luego de que su marido, Jakob von Plessen, sea tildado cómo el "cómplice" de su cuñado. "No quiero meterme. Ahora todo sale de algún lado", empezó diciendo la ex conductora de "Morfi".

.

La morocha agregó: "Yo de ella no sé qué pensar". El conductor de "Los ángeles de la mañana" aclaró que tenía un mensaje más de la hermana de Wanda Nara, pero que prefería no leerlo al aire. Además, aclaró que había un "calificativo que no podía decir".

Por el momento, se desconoce cómo está la relación de Zaira con su marido luego de los rumores que se dieron a conocer. De todas formas, De Brito aseguró que alguna pelea habrá existido en la pareja.

Zaira Nara y su marido, Jakob von Plessen.

Ante esto, las "angelitas" apuntaron contra los hombres diciendo que eran muy obvios. Esto hace referencia a que el supuesto encuentro de la China Suárez con Mauro Icardi habría sido cuando las hermanas Nara no se encontraban en París.

¡Mirá el video de Zaira Nara opinando de la China Suárez!