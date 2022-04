Luego de varias semanas de rumores de crisis, Zaira Nara se separó de Jakob Von Plessen. Como si fuera poco, ya está comenzando un romance con otro polista. Durante la emisión del jueves de "LAM", Yanina Latorre confirmó su relación con el deportista, tras su alejamiento de su esposo.

Se trata de Facundo Pieres, quien tiene una historia como ex novio de Paula Chaves, una de las mejores amigas de la hermana de Wanda Nara. Lo cierto es que ambos atraviesan un momento similar, ya que se separaron hace poco tiempo.

"Se conocieron y los vieron en un asado. Estoy buscando la foto que no me están queriendo dar, es un círculo muy cerrado", mencionó la panelista sobre el noviazgo. "Él está separado desde hace poco, tiene dos hijos muy chiquitos pero no los vieron juntos en ese ambiente", aclararon desde el panel.

Zaira Nara estaría de novia.

Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían conocido en Miami, en uno de los viajes que realizó durante su crisis con su esposo. Cabe recordar que los rumores de separación comenzaron tras revelarse que el polista ayudó a que Mauro Icardi se vea con la China Suárez, mientras las hermanas estaban en Italia.

Además, mencionaron que hace meses que la conductora no lleva su alianza. De todos modos, ella sigue aclarando que no está separada. Pia Shaw mencionó que el escribió durante el miércoles y ella volvió a negar su ruptura con Von Plessen.