Hace unos días, empezaron los rumores de que el marido de Zaira Nara fue cómplice del encuentro personal que tuvieron Mauro Icardi y la China Suárez. Frente a esto, la hermana menor de Wanda Nara se enteró y se enfureció.

Días más tarde, se la vería en su cuenta de Instagram sin la alianza de casamiento. Ella en ningún momento habló del tema, pero en sus redes sociales compartió una imagen con una frase que llamó la atención de sus seguidores.

.

En la foto se puede leer: "A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Sólo en lo que son". La frase original estaba en inglés y ella no escribió nada, sólo subió el posteo a sus historias.

Según Andrea Taboada, la modelo viviría actualmente en casas separadas con su pareja. Ella estaría en su casa y Jakob von Plessen en la casa del campo. Asimismo, allegados de la familia conversaron con la revista "Paparazzi" y dijeron: "Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí".

Zaira Nara y Jakob von Plessen.

La hermana de Wanda Nara decidió llamar al silencio desde un principio. Con el único que habló fue con Ángel de Brito y dijo que no sabía que opinar sobre la China Suárez, su ex amiga.