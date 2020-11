@jimegol20

Son pocos los actores jóvenes que cuentan con una larga carrera en los medios. Stéfano de Gregorio es uno de ellos. Con apenas 6 años debutó en la novela infantil "Chiquititas". Desde entonces, nunca paró.

Hoy, a los 25, "Yeyo" -como lo llaman desde pequeño- lleva casi dos décadas de trabajo ininterrumpido en la televisión, el teatro y la radio. En la factoría de Cris Morena, participó además en "Rincón de Luz", "Floricienta" y "Casi Ángeles". Luego, tuvo papeles en "Esperanza Mía" y "Súper Torpe", entre muchos otros. También se sentó a la mesa de "Polémica en el Bar" y se subió al escenario en #Saltimbanqui", "Desesperados" e hizo temporada en Carlos Paz con "Sé infiel y no mires con quién".

Sus comienzos en la actuación fueron en "Chiquititas", "Floricienta" y "Casi Ángeles".

El año pasado protagonizó la obra "100 metros cuadrados", donde se reencontró con Florencia Bertotti, 15 años después de "Floricienta". "Me tuvieron que enseñar, ayudarme y tenerme paciencia", reconoció Yeyo en una entrevista. "Fue una experiencia increíble de teatro, donde aprendí un montón y me conoció un público nuevo", relató en su momento.

Hace poco, Telefé volvió a transmitir la famosa tira. "Floricienta fue el proyecto que más me gustó hacer y que más muero por volver a hacer. Tanto por el elenco como por el éxito. Todos los días pienso cómo me gustaría haberlo vivido ahora, porque tenía 9 y 10 años cuando la grabamos, era muy chico", aseguró Stéfano.

Yeyo de Gregorio: “'Floricienta' fue el proyecto que más me gustó hacer y que más muero por volver a hacer”.

Sin embargo, el joven actor confesó que ese no es el trabajo por el cual más lo reconocen. Su rol como "Lleca" en "Casi Ángeles" aún despierta furor en los fans de la tira. "Siento que fue el que más marcó", dijo.

Con decenas de trabajos en su haber, "Yeyo" afirma que subirse al escenario le trae felicidad. "Vengo de una familia muy humilde y fui feliz con muy poco. Soy un pibe de barrio que principalmente busca ser feliz", aclaró.

El actor se ha visto envuelto en cruces con sus colegas.

ESCÁNDALOS

Después del cruce público entre Stéfano y Nico Vázquez por reproches del pasado, se difundió una declaración descalificante hacia Daniela "Daky" Aita, compañera en "Casi Ángeles". "Él (sobre "Cachete" Sierra) fue novio de la China Suárez en la novela, le tocó comerse a Lali y a Eva de Dominici. En 'Casi Ángeles' lo cagaron, le tocó la paisana", dijo en referencia a la actriz. "Un comentario denigrante como este habla de quien lo hizo", respondió ella.

De Gregorio junto a su pareja Julieta García.

EN PAREJA

El actor está de novio con Julieta García (24) hace poco más de un año. "Desde que estamos juntos, nunca nos separamos", confesó en un reportaje. Según Yeyo, su pareja mide 1 cm. más que él, por lo que le pidió que "no use tacos". "Ya no usa más plataformas tan altas (...) Y yo me hago un jopo en el pelo que lo mantengo con cera, además uso plantillas ortopédicas porque tengo pie plano, entonces gano unos centímetros más", dijo.

Yeyito se declara fanático de los videojuegos.

TAMBIÉN ES "GAMER"

A raíz de la pandemia, Yeyo decidió retomar su faceta de "gamer" que había puesto en pausa durante los años en que el trabajo actoral se intensificó. "Yo antes decía que me había quedado jugando hasta las 7 de la mañana y me contestaban '¿qué hacés con los jueguitos?'. Hoy lo entienden un poco más. Así que dije "es el momento", me voy a mandar ahora".

Reconocido en el mundo "gamer", también comenzó a hacer transmisiones vía streaming, en las que abarca todo lo referido a los videojuegos en línea. "Me di cuenta de que al hacerlo 5 o 6 veces por mes, podría ser una fuente de trabajo", reconoció.

