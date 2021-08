Yeyo De Gregorio comenzó una nueva etapa en su vida, comenzando con un cambio de hábitos para enfocarse en el deporte. El actor decidió mudarse a Europa para probar suerte en el fútbol, una de sus pasiones.

Durante una transmisión en Twitch, mencionó que estaba por comenzar con sus entrenamientos con un equipo de la tercera división de España. Esto hizo que haya muchos rumores sobre su presente, los cuales se encargó de desmentir en una entrevista radial.

De Gregorio mantuvo una charla telefónica con Marcela Coronel en “Mientras Tanto”. Allí confesó cómo decidió mudarse para comenzar un nuevo momento en su vida profesional: “Me surgió la oportunidad de probar suerte en el fútbol y dije 'no la puedo desaprovechar'".

El ex integrante de “Casi Ángeles” se detuvo para sincerarse sobre su presente en Europa. “Leí las notas que dicen que me fui a Europa a jugar al fútbol y me va bárbaro. No es verdad, voy a probarme en dos clubes e intentarlo como un pibe más”, aclaró. Además, mencionó que tiene 26 años y a su edad es probable que falle por comenzar su carrera de manera tardía.

El primer paso para tener una chance en un equipo profesional fue cambiar algunos hábitos de su vida. "Estaba muy mal físicamente, fumaba casi un atado por día, salía todos los fines de semana a bailar y dormía hasta las 14”, detalló el actor que actualmente se encuentra en Italia para obtener la ciudadanía europea. Según explicó, al conseguirla es mucho más fácil para poder probarse en distintos equipos.

Cabe recordar que De Gregorio formó parte de la Selección Argentina de Artistas que disputó un Mundial en Rusia 2018, por lo que su talento con el fútbol no es una novedad. Dicho equipo se hace llamar “Los Gauchos” y cuenta con la presencia de famosos como Emmanuel Horvilleur, Juan Marconi, Meme Bouquet y varios integrantes de Los Totora, entre otros.