Tras la fuerte polémica con Cinthia Fernández, su vecina Yaz Asbún rompió el silencio por primera vez en la pantalla chica. Harta de las graves acusaciones que recibió luego de que la bailarina la tildara de ladrona por quedarse con un canje, la DJ salió en defensa propia y defenestró a la mediática.

"No, no fue a propósito. Mirá si nosotras vamos a querer que esta tipa nos diga que somos chorras. Nos están escrachando por todos lados", comenzó a decir la joven en "Hay que Ver".

"No sabíamos que el paquete era de Cinthia. La mina cayó, se metió a mi casa, agresiva, con el celular preparado", recordó Asbún mientra se defendía de las acusaciones del panel de José María Listorti y Denise Dumas.

"Fue todo de sorpresa, no es que ya sabíamos que teníamos un paquete que no era nuestro. Cinthia estaba forcejeando con mi mamá que es una persona mayor. Obviamente que voy a saltar y defender a mi mamá", aseguró. Y agregó convencida: "Si yo no filmaba nada no iba a ser creíble mi historia. ¡Se metió a mi casa!".

Luego indicó que la ex de Martín Baclini rompió la cuarentena obligatoria al entrar a su hogar. Además comentó que su padre es cirujano y está en permanente contacto con hospitales.

"Vos que sos hija de una persona que salva vidas, ¿por qué le dijiste 'negra de mierd...' en el video a Cinthia?", le consultó Fernanda Iglesias. Por lo que la entrevistada afirmó: "Ella me amenazó y dijo que si quería me 'caga...' a trompadas".