Yao Cabrera suele ser noticia por los distintos escándalos que protagoniza. Sin embargo, en las últimas semanas preocupó a sus seguidores al revelarse que sufrió un complicado accidente al caerse desde el tercer piso de su lujosa casa en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Luego de mostrarse ya dado de alta, el influencer habló en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live". Justamente el youtuber iba a protagonizar una pelea ante el Chino Maidana, aunque parece estar sujeta a confirmación después de lo ocurrido. “Estoy como un niño enfermo, me traen la comida a la cama”, comenzó su relato.

.

Además, mencionó que el hecho ocurrio mientras pintaba junto a su padre. "Primero pierdo la conciencia y después me caigo. Mi codo se dio contra la costilla y mi cabeza se golpeó con el suelo. Estaba entrenando tres veces por día y yo soy vegano, no suplemento la carne con nada”, explicó.

La foto que compartió Yao Cabrera sobre su rehabilitación.

Lo más llamativo fue la confesión que hizo frente al periodista. Yao Cabrera comentó: “Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo, que en paz descanse, que me abría la puerta. Fue una sensación horrible". Como si fuera poco, agregó: "Vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, estuve muerto, a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté”.

Las polémicas están lejos de desaparecer en el entorno del influencer y sus nuevas declaraciones parecen en dicha dirección. Resta conocer el avance de sus lesiones y si finalmente podrá enfrentar al ex boxeador en un ring, tal cual estaba pactado.