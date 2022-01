Hace un tiempo atrás, L-Gante había protagonizado una pelea con Christian Manzanelli, ex representante de Yao Cabrera. Frente a esto, Fernando Burlado denunció al cantante de "Cumbia 420" ya que su cliente Manzanelli se lo pidió y el influencer tomó la decisión de despedir a su abogado.

En reiteradas ocasiones el youtuber uruguayo defendió al padre de Jamaica y decidió despedir a su manager. Frente a esto, fue él mismo quien dio a conocer la noticia mediante un audio que reprodujó el periodista Juan Etchegoyen: "Juan es un último momento, Burlando se bajó del staff de abogados y de mi equipo", comenzó diciendo el joven.

Frente a está desvinculación, Cabrera continuó diciendo: "Es una persona más que queda afuera del equipo porque hizo una jugada sucia", haciendo referencia a que primero echó a su representante y tiempo después a su letrado.

Además, afirmó que el novio de Barby Franco tiene pensado seguir atacando al músico pero él lo impedirá. "No sólo lo voy a despedir sino que tengo audios de Burlando en donde él me dice que va a parar la bronca con L-Gante y no hizo nada. Se va a quedar sin el pan y sin la torta", agregó.

yao Cabrera junto a Christian Manzanelli, su ex representante.

Por el momento, la pareja de Tamara Báez no salió a hablar del tema y prefirió mantenerse al márgen. Él está disfrutando de sus vacaciones en la costa Argentina y dando sus habituales conciertos.

