Luego de compartir una relación de ocho años, Ezequiel "Pocho" Lavezzi involucró a su ex Yanina Screpante en una denuncia judicial por "pornoextorsión" al asegurar que le exigieron 5 mil dólares para no difundir fotos íntimas junto a su novia, Natalia Borges.

Si bien la Justicia desestimó la causa, la mediática aclaró que no participó de las presiones contra el ex de la Selección Argentina: "Él me conoce muy bien, yo no extorsiono. Si tengo que hacer algo contra él voy de frente".

La denuncia del Pocho apuntó contra Cynthia R, con quien mantuvo un romance en forma virtual, y Screpante, quien fue su novia durante ocho años. "Me da pena, me duele que alguien con el que estuve tantos años pueda pensar así de mí", lamentó la mediática al aire de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y aseguró que se trata de una estrategia para "ensuciar" su imagen.

Pocho Lavezzi y Yanina Screpante durante su noviazgo.

Según contaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio durante el programa, el material íntimo que circuló del futbolista es una foto "como Dios lo trajo al mundo y un video masturbándose". Sin embargo, en la denuncia especificó que a través de las redes sociales le exigieron 5 mil dólares para no revelar material sexual privado.

"Me preocupa que me inculpen. Yo no voy a divulgar fotos de mi privacidad, me parece absurdo. Yo no tengo nada que ver...", sentenció Screpante y ante la posibilidad de un acuerdo con Cynthia para extorsionar a Lavezzi aclaró: "No soy cómplice de nada".