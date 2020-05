Por una imagen que subió a su red social Natalia Borges, novia del Ezequiel "Pocho" Lavezzi, se disparó el rumor de que la modelo estaría embarazada. A partir de ello, la palabra más buscada fue la de Yanina Screpante, ex esposa del jugador.

Borgres subió una foto en traje de baño, que acompañó con la frase: "Me di cuenta de que la simplicidad es siempre la parte más bella". Por la posición en que tomó la foto, a muchos seguidores les dio la sensación de que estaría embarazada.

Screpante fue consultada sobre el tema por la revista Paparazzi y se mostró indiferente. "No sabía nada de la noticia. No me sorprende porque no estaba al tanto de nada, me están contando ustedes”, expresó acotadamente.

Pero luego indicó: “Si es verdad el embarazo, me parece bien”.

Sus breves declaraciones pueden tener que ver con la situación en la que se encuentra, porque no solo se trata de su ex pareja, con quien ella no tuvo hijos, sino también porque se habla de una traición a lo "Icardi".

Borges es una modelo brasileña que es ex novia de Lorenzo, un amigo de Yanina. “La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos", dijo en el momento en el que se blanqueó la relación nueva del "Pocho".