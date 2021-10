Días atrás, se conoció que Karina La Princesita había renunciado en " ShowMatch: La Academia" y ahora, tras la última transmisión del ciclo televisivo de Marcelo Tinelli, se conoció que su decisión fue a partir de un duro enfrentamiento que tuvo con Yanina Latorre en la pista.

El tenso cruce ocurrió cuando la cantante de cumbia tropical abrió la ronda del ritmo homenaje con su partenaire Rafael Muñiz, pero su presentación tuvo algunos errores que el jurado destacó.

La panelista, que se sumó al jurado de "La Academia" como invitada especial, brindó su opinión y desató la polémica: "El homenaje me pareció divino, cantaste hermoso, el aro me encantó, pero después no bailaste tan bien el tanguito".

Fue en ese entonces cuando la participante respondió con ironía. "Vos sabés de tango, así que re valoro tu devolución", lanzó Karina. Y agregó picante: "Disfrutá tu minuto de fama, Yanina. Aplaudámosla. Gracias a Wanda".

Indignada, Yanina expresó: "Karina, tenés un problema. No sabés aceptar la crítica del otro, por eso no te voy a decir lo que pienso. No estoy acá por Wanda, soy muy amiga de Marcelo, soy de la casa, y no soy cartonera. Voy a puntuar a otro que tengan humor, te mando un besito".

"Tu puntaje no suma, así que me da lo mismo", concluyó La Princesita y, acto seguido, renunció a " ShowMatch: La Academia".

¡Mirá el tenso cruce entre Yanina Latorre y Karina La Princesita en " ShowMatch: La Academia"!