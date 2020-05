En la mañana de este lunes, Yanina Latorre fue víctima de un intento de robo antes de ingresar a los estudios de Canal 13 a grabar su programa. Una vez al aire de " Los Ángeles de la Mañana", relató el violento episodio que vivió sobre las calles del barrio porteño de Constitución y mostró su indignación ante los casos de inseguridad.

La panelista denunció en cámara que un joven cerca de 16 años intentó manotearle su bolso antes de ingresar al trabajo, pero aclaró que pudo escaparse de la situación sin perder sus pertenencias.

Según contó, estacionó su vehículo a una cuadra del estudio de grabación y al caminar hacia el ingreso fue abordada por un ladrón. "Al no poder dejar el auto en donde siempre lo dejo, porque con la cuarentena es tierra de nadie, y no está abierto el estacionamiento, lo dejé a una cuadra y caminé hasta la puerta. Yo lo vi venir", contó.

"Salió uno de la autopista y yo dije ‘me va a robar’. Vino caminando, venía con una mochila y tenía barbijo. Lo bueno es que no me iba a contagiar nada. Yo dije dije ‘si me voy para atrás, me va a engrampar y me mata’. Cuando lo vi se vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera", relató la ex de Diego Latorre.

Comparte la cuarentena con su familia.

Además, agregó: "Yo hice lo que no hay que hacer. Zafé, grité, corrí. Me iba a robar todo lo que tenía, los maquillajes, tenía que venir a laburar". "Yo llevo una cartera grande y un bolso. Como estamos con el tema del coronavirus, tengo el alcohol en gel, mi mate, los maquillajes y todo lo mío. Vengo cargada y no podía soltar nada. Me agarró las dos cosas y ahí yo empecé a gritar como una loca", dijo ante la comprensión de sus compañeras.