Yanina Latorre se puso meláncolica e hizo una catarsis sobre su matrimonio con Diego. La panelista, sin problemas, contó cómo era su vida con el ex jugador de fútbol y aseguró que se arrepiente de algunas cosas.

“Al principio de la carrera yo lo acompañé mucho. Él se retiró en el 2005. La vida del éxito, del tipo al que le piden un autógrafo, cambió. Pero él dejó un trabajo por otro, comenzó en la tele. Pero todo había cambiado, ya no era el ídolo que salía a la cancha. Ahí tuvimos una crisis muy fuerte porque era muy difícil tenerlo todo el día en casa. Es un tipo que no asume la depresión", expresó.

"Dejó de ser ídolo. El fútbol es muy ingrato, porque vos vivís con el amor del público. Ahí yo me di cuenta, con la crisis de pareja, que yo vivía a expensas de él. Ahora me arrepiento, pero ya está", agregó sin filtro en " Los Ángeles de la Mañana".

.

Asimismo reveló: "Le cortaba las uñas, le cortaba el pelo, le pedía el turno del odontólogo... (Aceptaba) cuando me decía 'que no te miren’, ‘no hables fuerte'. Y yo con esta personalidad. Él no era un tipo machista, en casa se vivía bien, pero cuando entraba en la concentración era como ellos".

"Yo de él fui un poco la madre. Te despersonalizás. Te creés que es una estrella, le tenés que filtrar las llamadas, que nadie lo moleste. Le ataba los cordones, Diego no sabe y es jugador de fútbol", continuó.

Además, la mediática se refirió a la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt: "Un día dejé de abanicarlo y la respuesta fue 'te sublevaste'. Y después qué hizo, me cagó. Me arrepiento de haber sido tan sometida".

"Por ahí yo hubiera sido esto (panelista) mucho más de joven. Pero ahí me mataba... Ahora le encanta lo que hago, pero le costó asumirlo", concluyó arrepentida.