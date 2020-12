La inesperada muerte de Diego Maradona trajo a colación muchas situaciones en las que el ex futbolista vivió y protagonizó que quedaron en el ideario público. Uno de los temas que surge en todo momento es la cantidad de amantes y mujeres que pasaron por la vida del ídolo y cómo las trataba.

Mientras que en "Los ángeles de la mañana" se debatía sobre la relación de Maradona con Laura Cibilla, Yanina Latorre tiró una bomba que dejó a todos sorprendidos: "La conoció en La Diosa, era una camarera de la noche, estuvieron un tiempo muy largo. Ojeda ya era pareja, porque estaba ya separado legalmente de Claudia, pero él en esta época tenía amantes y ella elegía si perdonar o no. Era todo una tortura".

Yanina Latorre se refirió a cómo era Diego Maradona en relación a las mujeres

"Diego decía que se divertían, salían, había fotos. En esa época había más impunidad. Primero que a Diego la prensa lo cubría. Todas estas fotos salen ahora. Nunca en la vida viste estas fotos publicadas. Por ahí este andaba con 40 minas y si había habladurías que nadie se atrevía a contar", manifestó en El Trece.

.

"En ese momento él le aclaraba a todas. Todo estaba bien, salíamos, nos sentábamos, la prensa lo cubría. La traición era quedar embarazada. Esto lo avisaba. Yo no digo que esté bien o mal. Machista, no se cuidaba, se podría haber agarrado cualquier cosa, y él sentía que si vos quedabas embarazada y querías seguir con ese embarazo lo traicionabas. Te cortaba el diálogo. No está bien pero era su manera de proceder", reveló frente a sus compañeros.

¡Mirá el relato de Yanina Latorre sobre Diego Maradona!