Tiempo atrás, Yanina Latorre estuvo en el ojo de la tormenta luego de viajar a Miami para pasar unas semanas de vacaciones junto a su familia y decidiera vacunar a su madre, Dora Camaño, contra el coronavirus.

Sin embargo, ahora se sumó la decisión de Fabián Doman de emprender viaje a Estados Unidos para recibir la primera dosis de la vacuna. Una decisión que recibió elogios y críticas en las redes sociales.

Enterada de la postura de Doman sobre la vacuna contra el Covid-19, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" disparó: “Estoy esperando que le digan ventajero o chorro de vacunas, o que hizo alguna ilegalidad porque hice exactamente lo mismo que él”.

La familia Latorre se fue de vacaciones a Miami.

“Yo no me vacuné, vacuné a mi mamá. Ahora me voy a ir a vacunar a ver qué me dicen. Pienso lo mismo que Doman, que acá no nos van a vacunar nunca porque no hay segundas dosis, pero escuché tantas pavadas que me gustaría que me pidan disculpas. Todos”, advirtió la angelita.

“Las barbaridades que me dijeron por llevar a vacunar a mi mamá, que tiene 80, legalmente. Él encima en su programa me hicieron mier..., pero él me defendió porque sabía que se iba a vacunar. Me habían dicho que yo había choreado, Diego Brancatelli, pero ahora como es el conductor hay que cerrar la boca”, cuestionó sobre las posturas que se manejan en "Intratables" en relación a la vacunación.

La panelista logró que su mamá fuese vacunada con la Pfizer.

En la misma línea, la mediática se mostró sorprendida por la reacción del periodista: “No lo puedo creer la emoción que sentía él. Yo lo aplaudo que se haya vacunado. Acá no nos van a vacunar nunca. Y me importa tres pitos que me salgan a matar. No llega la segunda dosis y recién van por los de 80. Yo tengo amigas con padres de 70 y pico que no los vacunan. No nos van a vacunar más”.

“Hasta que no estemos vacunados esto no va a parar. Rolando Graña me trató de chorra, de ladrona, me hizo mier.... Primero mintió. Dijo que yo había ido con mi mamá a Miami a vacunarla cuando yo voy todos los años de vacaciones con mi mamá. Y lo hice porque llegué ahí y vi la posibilidad”, aseguró convencida.