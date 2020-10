Yanina Latorre no pudo contener la emoción y se largó a llorar al referirse a la internación de Diego Latorre por una leve neumonía a causa del coronavirus. El comentarista recibió el hisopado positivo después de que Lola Latorre se contagiara de Covid-19 por estar en contacto con su coach del "Cantando 2020".

En diálogo con Ángel de Brito y sus compañeras de "Los ángeles de la mañana", la panelista se sinceró sobre el momento de salud de su ex pareja: "Yo ayer lo veía mal, es una enfermedad particular, se les pone la cara de una manera particular. La voz le cambió, no te puedo decir que es un resfrío, que es una gripe".

Yanina Latorre dió detalles del momento en el comentarista comenzó a empeorar por el coronavirus

"En un momento de la mañana ayer como que le costó la respiración pero estaba bien, no tenía fiebre. El médico te dice que le des paracetamol o ibuprofeno y que esté totalmente al aire libre", manifestó mediante una llamada de video.

La figura, quien se encuentra aislada hace más de 15 días junto a sus hijos, Lola y Dieguito, relató el momento en que el ex futbolista comenzó a empeorar: "Y ayer a la tarde de repente lo vi todo abrigado, tapado con dos colchas, con chuchos de frío, me asusté, le tomé la fiebre y empezó de 38, 38.5, 39, lo empecé a llamar al médico"

Lola Latorre se contagió de Covid-19 de su coach del "Cantando 2020", Natalia Cociuffo

"Lola lloró un montón, dice que la culpa es de ella, que ella trajo el Covid a casa. No nos pudimos despedir", aclaró entre lágrimas. "Le di un beso acá en la mano porque viste que no sabes cuándo lo vas a volver a ver, es una pelotudez lo que estoy diciendo pero estoy re angustiada, estoy sola con los chicos, no sé si yo también tendré el Covid", terminó muy emocionada.

¡Mirá el descargo de Yanina Latorre!